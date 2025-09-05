La société, chargée du chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz rue Marcel-Paul à La Rochelle, a été mise en demeure par le préfet. Alors que les riverains et les usagers des bâtiments voisins se plaignent de nuisances et des émanations depuis plusieurs mois, et craignent pour leur santé, l’entreprise Speed Rehab a été sommée de prendre des mesures pour sécuriser les travaux, avec notamment la mise en place de l’hydro-covering ou encore l’installation de bâches sur les terres susceptibles d’être odorantes. Le représentant de l’État Brice Blondel a pris un arrêté en ce sens hier. L’entreprise a cinq jours pour se mettre en conformité. Un arrêté préfectoral complémentaire entrera en vigueur à l’issue d’un délai de sept jours portant notamment sur la sécurisation renforcée de l’accès au site. Ces décisions interviennent à la veille d’une action portée ce vendredi par le groupe scolaire Fénelon, avec l’organisation d’une marche jusqu’aux locaux de Vinci immobilier, propriétaire de Speed Rehab.