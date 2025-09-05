Une cinquantaine de cheminots de la CGT se sont rassemblés hier matin devant le Technicentre industriel Charente-Périgord à Saintes. En grève depuis mardi, ils protestent contre une dégradation de leurs conditions de travail et la pression exercée par leur direction à la SNCF, dénonçant un « management brutal et toxique ». Ils refusent également le licenciement d’un de leurs collègues. Et le mouvement prend de l’ampleur et se poursuit, avec un nouveau rassemblement ce vendredi devant l’entrée du site. Une délégation doit être reçue dans la matinée par la direction.