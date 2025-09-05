En cette semaine de rentrée scolaire, c’est aussi la reprise des activités pour les associations et les clubs sportifs. De nombreux forums sont organisés ce week-end à cette occasion, en Charente-Maritime. C’est le cas demain à La Rochelle, de 10h à 18h, au parc Bobinec. Demain matin à Saint-Jean-d’Angély, de 9h à 13h, place de l’Hôtel-de-Ville et salle Aliénor-d’Aquitaine. À Tonnay-Charente, demain de 10h à 17h, sur les quais de la Libération. Et puis à Surgères, rendez-vous est donné demain, de 9h à 16h, dans le parc du château. De nombreuses associations sont attendues, comme le souligne Stéphane Auger, adjoint au maire en charge des animations et de la jeunesse :

Le programme complet sur ville-surgeres.fr. Hélène FM est partenaire de l’évènement.

Ailleurs, à Royan, le Forum des associations est prévu sur deux jours, demain et dimanche, de 9h30 à 18h, à l’espace Cordouan et au gymnase Cosec. Comme à Saintes, rendez-vous demain et dimanche, au Jardin public, dès 10h.

Enfin, à Rochefort, c’est ce samedi, de 10h à 17h30, place Colbert, suivi en soirée d’un concert à 20h30 au quai aux Vivres, et du tir du feu d’artifice de la Fête nationale qui avait été reporté en raison de la canicule.