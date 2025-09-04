Le recteur de l’Académie de Poitiers attendu aujourd’hui à Saintes. Frédéric Périssat se rendra cet après-midi au collège Edgar-Quinet pour échanger avec les responsables et représentants de la nouvelle Cité éducative du quartier de Boiffiers-Bellevue. Une structure qui doit permettre une meilleure prise en charge des élèves des quartiers les plus défavorisés.

Le quartier Boiffiers-Bellevue, situé en banlieue de Saintes, fait l’objet du label « politique de la ville ». Depuis cette rentrée 2025, il est également labellisé « Cité éducative ». Les cités éducatives visent à améliorer la prise en charge sociale et éducative des enfants et des jeunes dans les quartiers les plus défavorisés, en structurant la coopération entre les différents acteurs que sont les écoles, les collèges et les partenaires. Cette mobilisation doit couvrir l’intégralité du parcours des enfants, dès la petite enfance, jusqu’aux jeunes âgés de 25 ans pendant, autour et en dehors du cadre scolaire. L’objectif principal est de créer une alliance éducative autour des enfants et des jeunes, en développant des actions coordonnées. Ce programme ambitieux renforce le lien entre les institutions et les habitants, en s’appuyant sur les ressources du territoire pour construire une éducation plus juste, inclusive et adaptée aux réalités locales.