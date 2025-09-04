À quelques jours du vote de confiance à l’Assemblée nationale, et alors que l’avenir du Premier Ministre François Bayrou à la tête du gouvernement semble de plus en plus incertain, nous avons voulu savoir ce que vous voteriez à la place de votre député lundi prochain. Nous sommes allés à votre rencontre dans les rues du centre-ville de Marennes. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/09/vote-confiance-micro-court.mp3 Le vote de confiance interviendra à l’issue du discours de politique générale sur les orientations budgétaires de la France prononcé par le chef du gouvernement. Pour ce dernier, l’objectif est de recueillir le soutien d’une majorité en faveur de son plan d’économies à 44 milliards d’euros de réduction du déficit public. En cas d’échec, il devra remettre la démission de son gouvernement au président Macron.