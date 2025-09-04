Cinq hommes sont renvoyés devant la cour d’Assises pour l’assassinat de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Ce jeune couple de 22 et 21 ans, victime d’un double meurtre dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. L’ordonnance de mise en accusation a confirmé hier que les cinq suspects impliqués dans cette affaire seront tous jugés. Trois d’entre eux comparaîtront pour assassinats, le 4e pour complicité, et le 5e pour modification de scène de crime et recel de cadavre. Les corps des victimes avaient été retrouvés trois mois après les faits en Charente-Maritime.