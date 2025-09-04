Un accident entre deux voitures a fait deux blessés dont un grave hier après-midi à Chaniers, près de Saintes. La collision est survenue peu après 17h, route des Charmes. Les deux véhicules se sont percutés frontalement. Prise en charge par les secours, l’une des victimes a été transportée à l’hôpital de Saintes. L’autre, plus grièvement touchée, a dû être désincarcérée de son véhicule et évacuée vers le centre hospitalier de La Rochelle. La circulation a été bloquée le temps de l’intervention des secours.