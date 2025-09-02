La culture du chanvre à l’honneur ce mardi à Saint-Georges-de-Didonne. À l’occasion de la 7e édition du Rallye bio territoire, organisé par Bio Nouvelle-Aquitaine et le Gab 17, une trentaine d’élus et agents de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique sont conviés à une après-midi de découverte de cette filière qui est en plein développement sur le territoire. On écoute Léa Cubaynes, conseillère territoire pour Bio Nouvelle-Aquitaine :

