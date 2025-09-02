La liste des 102 sites en péril retenus pour l’édition 2025 du Loto du patrimoine a été dévoilée hier. Tous bénéficieront d’un soutien financier pour leur rénovation dès cette année, grâce à cette loterie éphémère organisée par la Mission patrimoine de Stéphane Bern. En Charente-Maritime, c’est la briqueterie de La Grève-sur-Mignon qui a été sélectionnée. Créé en 1872, le bâtiment, qui abrita la première tuilerie mécanique du Marais poitevin, a été transformé en lieu culturel et de promotion des activités bas carbone. Mais sa structure a été fragilisée, notamment après le séisme du 16 juin 2023. Des travaux doivent démarrer prochainement pour s’achever fin 2027.