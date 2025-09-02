Fermé depuis plus de 40 ans, le sentier littoral de la Pointe aux herbes à La Tremblade/Ronce-Les-Bains va de nouveau être accessible aux promeneurs. L’association Maline, qui avait saisi la justice pour réclamer sa réouverture, vient d’obtenir gain de cause auprès du Tribunal administratif de Poitiers. Elle a obtenu début août le rétablissement d’une servitude de passage des piétons sur cette portion de sentier côtier fermée par la préfecture en 1983, en raison de l’instabilité du cordon dunaire et des propriétaires installées le long du parcours. L’État a fait savoir qu’il ne fera pas appel du jugement. Le président de Maline, Jean-Paul Mosnier, savoure pleinement cette victoire associative au profit de l’intérêt général :

Avant le rétablissement définitif de l’accès aux piétons, une opération de défrichage et l’installation de clôtures sont nécessaires. L’association Maline espère une réouverture d’ici trois à six mois.