La rentrée aujourd’hui pour près de 12 millions d’élèves en France. Dans l’Académie de Poitiers, ils sont près de 275 000 à retrouver le chemin de l’école, dont un peu plus de 94 000 en Charente-Maritime. Des effectifs encore en baisse dans le département, avec pratiquement 1 300 élèves en moins, premier et second degrés confondus.

94 040 écoliers, collégiens et lycéens sont inscrits cette année dans l’enseignement public et privé sous contrat en Charente-Maritime. Dans le premier degré, ce sont 890 élèves en moins par rapport à la rentrée scolaire 2024, pour un total de 47 910 écoliers, dont 16 900 en maternelle et 31 010 en élémentaire. Cela représente une diminution de 1,8%.

Dans le second degré (collèges et lycées), la baisse est moitié moins importante. 400 élèves en moins par rapport à septembre 2024. 28 270 élèves sont scolarisés au collège. 13 190 en lycée général et technologique. 4 550 en lycée professionnel. Et 120 en Établissements régionaux d’enseignement adapté. Soit un effectif total de 46 130 pour une réduction de 0,9%, équivalente à celle enregistrée l’année dernière.

La formation des enseignants sera au cœur de cette rentrée 2025

L’une des priorités de l’Académie de Poitiers cette année est en effet de mieux former les professeurs pour assurer la réussite des élèves. Dans le cadre de la réforme nationale de la formation des enseignants, l’Université de Poitiers, La Rochelle Université et le rectorat affirment leur engagement commun en faveur de la mise en œuvre coordonnée, structurée et ambitieuse de la Licence préparatoire au professorat des écoles. Cette nouvelle formation ouvrira dès la rentrée universitaire 2026 et accueillera environ 120 étudiants de première année issus du baccalauréat. Déployée sur les quatre départements de l’académie (Poitiers, Niort, Angoulême et La Rochelle), cette licence garantira une formation de proximité, intégrant des stages répartis sur l’ensemble du territoire, au plus près des écoles et des centres de formation. Par ailleurs, dès cette année, les concours de recrutement des enseignants et Conseillers principaux d’éducation sont accessibles dès Bac +3. Afin de préparer ce concours, les deux universités de l’académie développent des préparations spécifiques pour accompagner les étudiants déjà engagés dans un parcours vers les métiers de l’enseignement et de l’éducation.

J’ajoute que les lauréats bénéficieront ensuite d’un master professionnalisant incluant des stages, une montée progressive en responsabilité et un accompagnement individualisé.