Une boulangerie a été ravagée par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Savinien, près de Saint-Jean-d’Angély. Le Fournil de Benji a été entièrement détruit par un feu qui s’est déclaré vers 5h30 du matin. Le commerce et la partie habitation située à l’étage ont totalement brûlé. Aucun blessé n’est à déplorer. Les propriétaires du bâtiment étaient sortis avant l’arrivée des secours. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus pour venir à bout du sinistre. Deux maisons mitoyennes ont été légèrement touchées. La boulangerie ne pourra pas rouvrir avant plusieurs mois. Une cagnotte en ligne a été lancée pour aider le commerçant qui a tout perdu.