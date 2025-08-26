La Charente-Maritime a été placée en vigilance jaune pour le risque de vagues-submersion la nuit prochaine. Météo France annonce un phénomène de houle cyclonique sur l’ensemble du littoral charentais, et plus largement sur la façade atlantique. Une alerte a été émise à compter de cet après-midi jusqu’à la fin de la semaine. Couplé à une marée montante de coefficient 86, ce phénomène pourra provoquer une surcote d’environ 70 cm et engendrer des vagues allant de 2,50 à 4 m de hauteur par endroit. Et puis à partir de jeudi, un avis de grand frais conjugué à des vents forts générés par le cyclone Érin, qui menaçait la semaine dernière la côte Est des États-Unis, pourrait faire durer ce phénomène de houle cyclonique, notamment avec la présence d’ondes puissantes et dangereuses. Ce qui représentera un danger élevé pour la baignade et la navigation, et renforcera le phénomène de baïnes.

À ce titre, une nouvelle alerte a été émise pour ce mardi 26 août. La baignade en mer est de nouveau déconseillée, en raison d’un risque maximal. Les personnes qui fréquentent les plages du département sont invitées à la plus grande vigilance.

Face à ce phénomène de houle cyclonique, la préfecture de la Charente-Maritime appelle à la plus grande prudence. Parmi les principales recommandations : éviter de fréquenter le littoral au moins deux heures avant la pleine mer ; privilégier les zones de baignade surveillées – si le drapeau est rouge : la baignade est interdite ; et éviter de pratiquer des loisirs nautiques et sorties en mer.