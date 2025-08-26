Conséquence du phénomène de houle cyclonique, le rassemblement de bateaux Fleuves, îles et pertuis (FIP), qui devait se dérouler à partir d’aujourd’hui entre les îles de Ré et d’Oléron, est annulé. Une trentaine de voiliers traditionnels était attendue pour parader jusqu’à jeudi dans les ports de Boyardville, La Flotte-en-Ré et Saint-Denis-d’Oléron. L’évènement organisé par le collectif Patrimoine naviguant en Charente-Maritime est donc reporté. Peut-être à l’année prochaine ou en 2027. La décision sera prise cet automne.

