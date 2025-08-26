Le député socialiste de Saintes Fabrice Barusseau réagit après les annonces du Premier Ministre hier. François Bayrou qui a déclaré ce lundi en conférence de presse vouloir engager la responsabilité de son gouvernement, lors d’un vote de confiance à l’Assemblée nationale le 8 septembre prochain, après avoir rappelé les principales mesures de son plan d’économies à 44 milliards d’euros dans le cadre de son projet de budget 2026, notamment avec l’annonce de la suppression de deux jours fériés. Un budget considéré comme « inacceptable » par le parlementaire charentais-maritime, qui votera contre la confiance avec l’ensemble de son groupe à l’assemblée.