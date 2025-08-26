

Un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d’une jeune femme à La Rochelle. Elle s’appelle Anastasie Lopez. Elle a 30 ans. Elle a quitté son domicile vendredi dernier et n’a plus donné depuis de nouvelles à ses proches. La jeune femme est décrite par son entourage comme une personne « influençable ». Elle est susceptible d’avoir pris la direction du nord de la France, et plus précisément de s’être rendue à Lille. Son signalement a été donné par la police. Anastasie Lopez mesure 1,62 m, est de corpulence normale à forte, a les cheveux châtains mi-longs et les yeux marrons avec un strabisme. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de La Rochelle au 05 46 51 36 36.