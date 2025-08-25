À La Rochelle, le chantier de dépollution de l’ancienne usine à gaz rue Marcel-Paul reprend ce lundi. Suspendu début août en raison de nouvelles émanations perçues par les riverains qui pour certains ont été pris de maux de tête, de nausées et de vomissements, les travaux vont se poursuivre à partir d’aujourd’hui, selon la préfecture de la Charente-Maritime qui précise que les opérations d’extraction des terres cesseront avant la rentrée scolaire lundi prochain. Un nouvel engin inspirateur, plus puissant, a été testé pendant cette période d’arrêt.