À l’approche de la rentrée scolaire, l’association Autisme Charente-Maritime se mobilise. Elle propose cet après-midi un atelier spécifique, afin de préparer au mieux cette étape importante, et souvent déstabilisante, dans la vie d’un enfant atteint de troubles autistiques. L’idée étant d’accompagner les familles en leur apportant des réponses adaptées et individualisées pour aider les jeunes autistes à passer ce cap, que ce soit dans le premier ou le second degré.

L’association Autisme Charente-Maritime organise, à l’approche de la prochaine rentrée scolaire, un atelier intitulé « Préparer la rentrée de mon enfant TSA pour Trouble du spectre de l’autisme ». Cet atelier se déroule ce lundi 25 août, de 14h à 16h30, au local de la structure, située au 40 rue Auguste-Roux à Rochefort. Il sera animé par Barbara Nivet qui est Professeur Ressource Autisme. Outre la présentation des différents dispositifs de scolarisation, le partenariat familles/établissements scolaires, la préparation des équipes de suivi de scolarisation, et l’évocation des spécificités de son enfant, l’enseignante aura à cœur de proposer des réponses individualisées, grâce à un questionnaire préalablement rempli. L’objectif étant de préparer au mieux la rentrée scolaire en primaire ou au secondaire de son enfant ou de son adolescent autiste, en raison des difficultés d’adaptation liées à ce handicap.