Nouvelle alerte aux baïnes en Charente-Maritime. La baignade en mer est encore déconseillée aujourd’hui, en raison d’un risque maximal. Le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel appelle les personnes qui fréquentent les plages du département à la plus grande vigilance concernant ces courants marins qui peuvent être dangereux. Cinq communes sont particulièrement concernées : La Tremblade, Les Mathes, et Grand-Village-Plage, Saint-Georges et Saint-Trojan sur l’île d’Oléron. Sur l’île d’Oléron où les 17 postes de surveillance des plages ont fermé hier pour la saison.