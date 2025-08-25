

Les voiliers traditionnels des pertuis charentais à l’honneur cette semaine. Dès demain, une trentaine de bateaux vont participer à un rassemblement avec parades nautiques, visites et illuminations nocturnes, organisé par le collectif Patrimoine Naviguant en Charente-Maritime. Il s’agit principalement d’anciens navires professionnels, de pêche, de charge, ostréicoles et mytilicoles qui vont se déplacer en flottille de ports en ports, à la rencontre du public. Patricia Birch du collectif nous en parle :

À travers ce rassemblement, l’objectif est de faire vivre ce patrimoine naviguant restauré et préservé, comme le souligne Patricia Birch :

Coup d’envoi demain à 17h avec une première parade dans le port de Boyardville, à Saint-Georges-d’Oléron. Mercredi, même heure, cap sur le port de La Flotte-en-Ré. Puis ultime étape jeudi, toujours à 17h, dans le port de Saint-Denis-d’Oléron où le public pourra rencontrer les équipages et éventuellement monter à bord des bateaux.