Le coup d’envoi aujourd’hui du Quart d’Écu raconte Puy-du-Lac. 19e édition de cette fresque vivante portée par 250 bénévoles et labellisé Sites en scène par le Département, qui met le monde de la ruralité et la campagne à l’honneur, mais aussi la grande Histoire du XXe siècle à travers la vie d’un couple de paysans saintongeais. Ce son et lumière raconte en 20 tableaux l’histoire d’Emma et Antoni, qui ne sont autres que les grands-parents du président et fondateur de l’association Alain Noël, qui organise tous les étés ce spectacle depuis près de 20 ans. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/08/quart-ecu-1.mp3 Un spectacle qui a su évoluer avec le temps, sans toucher à la trame et au récit historique. Alain Noël :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/08/quart-ecu-2.mp3 Quatre représentations sont prévues jusqu’à dimanche. Et pour une immersion totale dans le monde de la ruralité, un village expo ouvre dès 15h, suivi d’un repas typiquement charentais, avant le spectacle. C’est payant et sur réservation obligatoire sur spectaclequartdecu.com