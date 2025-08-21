Après les épisodes caniculaires que nous avons connus, il est temps de penser à améliorer le confort d’été dans son logement. C’est toute l’idée d’un atelier pratique organisé ce soir par l’Espace France Rénov’ de la Communauté de communes de l’île d’Oléron. Objectif : trouver des solutions simples et efficaces pour mieux affronter les fortes chaleurs, sans céder à l’installation d’une climatisation, particulièrement coûteuse et pas très écologique.

À l’avenir, les épisodes caniculaires seront plus nombreux, plus intenses et plus longs. Dans ce contexte, il est essentiel de repenser nos logements pour mieux affronter les fortes chaleurs, tout en réduisant notre dépendance à la climatisation, coûteuse et fortement émettrice de CO2. Pour répondre à cette problématique, l’Espace France Rénov’ de la Communauté de communes de l’île d’Oléron propose un atelier pratique intitulé « Améliorer le confort d’été dans mon logement », ce jeudi 21 août, à 18h, au Foyer Brénais de La Brée-les-Bains. Ce temps d’échange permettra au public de comprendre les causes de l’inconfort estival et d’identifier des solutions simples et efficaces pour rester au frais, sans climatisation. Car si la rénovation énergétique est souvent associée aux économies de chauffage l’hiver, elle est tout aussi bénéfique pour le confort d’été. Il s’agira d’identifier les sources d’échauffement dans les logements ; de comprendre l’influence de la température des parois, de l’humidité et de la circulation de l’air sur notre ressenti ; de découvrir des gestes simples pour rester au frais ; et d’explorer des solutions durables comme les isolants à forte inertie, des couleurs de façade claires, et dispositifs de protection solaire.

Pour participer, vous pouvez contacter le 05 46 47 24 68.