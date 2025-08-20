Olivier Falorni réagit après le décès de Raphaël Graven alias JP ou Jean Pormanove. Le député de La Rochelle s’est ému sur les réseaux sociaux de la mort du streamer à l’âge de 46 ans, en direct pendant son sommeil, dans la nuit de dimanche à lundi. Le parquet de Nice a ouvert une enquête. Depuis des mois, la victime était le souffre-douleur de ses deux acolytes Safine et Naruto, faisant l’objet de brimades et de violences diffusées en live sur la plateforme australienne Kick. « Nous ne pouvons pas tolérer ce retour à la barbarie des jeux du cirque et à cette négation de notre humanité », a déclaré le parlementaire charentais-maritime qui dénonce, je cite, « l’ultra-violence, le sadisme, le voyeurisme sordide, la course aux clics et au fric, l’exploitation de la misère sociale, le mépris de la dignité humaine, sur fond de réseaux sociaux et au vu et au su de tous ceux qui regardaient cela avec avidité ». Fin de citation.