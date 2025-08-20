Le pape Léon XIV a nommé hier Monseigneur Pierre-Antoine Bozo évêque coadjuteur du diocèse de La Rochelle et Saintes. L’actuel évêque de Limoges devient en quelque sorte l’adjoint de Mgr Gérard Colomb. Ce dernier qui s’est mis en retrait depuis sa mise en examen en novembre 2023 pour tentative de viol sur un homme majeur. Monseigneur Bozo prendra ses nouvelles fonctions le 19 octobre prochain en la cathédrale de La Rochelle.

Évêque de Limoges depuis 2017, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo a donc été nommé ce mardi 19 août « évêque coadjuteur » du diocèse de La Rochelle et Saintes par le pape Léon XIV. Âgé de 59 ans, il devient par conséquent l’adjoint de Monseigneur Gérard Collomb, évêque de La Rochelle, qui s’est lui-même mis en retrait de ses fonctions, après sa mise en examen en novembre 2023 pour tentative de viol sur un homme majeur, et son placement sous contrôle judiciaire. Si ce dernier venait à démissionner, c’est Monseigneur Bozo qui lui succèderait automatiquement.

Jusqu’à présent, c’est l’évêque de Luçon, François Jacolin, qui assurait l’intérim en tant qu’administrateur apostolique du diocèse de La Rochelle. Monseigneur Pierre-Antoine Bozo prendra ses nouvelles fonctions le 19 octobre en la cathédrale Saint-Louis, 31 ans après son ordination de prêtre. Durant sa carrière, l’homme d’église, titulaire d’une licence de droit et d’une licence de théologie dogmatique, aura occupé plusieurs postes à responsabilité dans différents ministères.

À noter que le pèlerinage annuel vers l’île Madame en mémoire des prêtres déportés, prévu vendredi prochain, sera présidé par Mgr François Jacolin, en présence du frère Jean-Fabrice du Christ-Roi, supérieur des carmes déchaux de la Province Avignon-Aquitaine.