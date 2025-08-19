L’accès aux urgences est régulé depuis hier au centre hospitalier de Royan. En cause : un afflux trop important de patients en cette période hautement touristique. Le Plan blanc a été activé par la direction de l’établissement de santé, lui permettant de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Jusqu’à lundi prochain, il faut donc impérativement contacter le Samu Centre 15 avant de se rendre aux urgences, sans quoi les patients ne seront pas pris en charge, sauf en cas d’urgence vitale.