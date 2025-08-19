Le Festival de la fiction de La Rochelle en deuil. Son président Stéphane Strano s’est éteint ce samedi à l’âge de 54 ans des suites d’une longue maladie. Aux commandes de l’évènement depuis 2015, celui qui est aussi acteur et producteur en a fait un rendez-vous incontournable de la rentrée et œuvré sans relâche depuis dix ans pour défendre la fiction française et francophone. Toute l’équipe du festival gardera le souvenir d’un homme chaleureux et lumineux, au-delà du professionnel reconnu et respecté.