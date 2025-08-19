

Cycle and sound revient à la rentrée en Aunis Sud. Porté par la Communauté de communes, l’évènement familial, qui permet de découvrir le territoire à vélo et en musique, aura lieu le dimanche 14 septembre au départ de Bouhet. De nombreuses animations sont prévues dès 11h place de l’église, avant la balade à deux-roues. Barbara Gautier, conseillère déléguée au tourisme à la CdC Aunis Sud, et Guillaume Brivio, responsable de la communication, nous en parlent :

Ouverture dès 11h place de l’église à Bouhet, avec de nombreuses animations et des food-trucks sur place.