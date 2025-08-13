Qui veut devenir producteur de sel sur l’île d’Oléron ? La Communauté de communes du territoire insulaire lance un appel à candidatures pour devenir saunier, grâce à un espace agricole expérimental. Les enjeux sont multiples : valoriser les espaces naturels et soutenir l’agriculture durable.

Dans le cadre de sa stratégie de valorisation des espaces naturels et de soutien à l’agriculture durable, la Communauté de communes de l’île d’Oléron, en partenariat avec Champs du Partage et le Département de la Charente-Maritime, lance un appel à candidatures pour l’installation d’un porteur de projet, sur un espace salicole expérimental situé au Château-d’Oléron. Ce projet innovant propose à une personne motivée et techniquement compétente de tester une activité de production de sel, dans un marais salant en cours de réhabilitation de plus de 2 hectares, dans le cadre sécurisé d’un contrat CAPE pour Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise. Un contrat porté par la couveuse Champs du Partage. Les candidatures sont ouvertes dès à présent, et sont à envoyer par mail à agriculture@cdc-oleron.fr ou par courrier au siège de la CdC à Saint-Pierre-d’Oléron, avant le 30 septembre minuit. Une sélection finale aura lieu en novembre pour un lancement du projet début 2026.

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site de la Communauté de communes de l’île d’Oléron.