Coup de chaud sur le Symposium de sculptures à Surgères. L’évènement artistique, qui a démarré hier place de l’Europe pour une semaine, s’est ouvert en pleine période caniculaire. Le travail des artistes, réalisé en plein air, a débuté sous un soleil de plomb, mais à l’abri d’un barnum. Heureusement pour les sculpteurs de cet atelier à ciel ouvert, qui n’ont pas d’autre choix que de performer en extérieur, comme le souligne Alain Dony, l’organisateur :

Réaliser une performance artistique est déjà une prouesse. Mais en pleine chaleur, cela devient encore plus technique. Toutefois, les artistes savent s’adapter, à l’instar de Coralie Quincey, sculptrice sur pierre :

Profitez-en pour aller à la rencontre des sept artistes présents jusqu’à lundi place de l’Europe à Surgères, à l’occasion de ce Symposium de sculpture qui vit sa dernière édition, 15 ans après sa création. C’est gratuit.