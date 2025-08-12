La Charente-Maritime est repassée en vigilance orange à la canicule. Fin de l’alerte rouge depuis 6h ce matin. Mais les températures vont rester élevées ce mardi, avec des pics de chaleur attendus principalement à l’intérieur des terres. Ce sera plus respirable le long du littoral charentais. Hier, toutes les manifestations publiques se déroulant en extérieur ou dans des établissements non climatisés ont été interdites par arrêté préfectoral, obligeant les organisateurs à annuler leurs évènements comme la séance de cinéma en plein air prévue au lac d’Enlias à Saint-Georges-de-Didonne qui a été reportée au 13 septembre.

Concernant les maraudes auprès des personnes sans abri, elles ont été renforcées. À La Rochelle, une salle climatisée a même été ouverte pour l’accueil des Sans domicile fixe afin de supporter cet épisode de chaleur extrême.