Face à l’épisode de fortes chaleurs qui se poursuit, les collectivités locales de Charente-Maritime continuent d’adapter les horaires de leurs déchetteries pour préserver la santé de leurs agents et des usagers. C’est le cas dans le Bassin de Marennes avec une ouverture de 7h à 14h prolongée jusqu’à samedi. Fermeture demain et vendredi 15 août.

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, les déchetteries, qui sont restées fermées hier après-midi, sont ouvertes uniquement ce matin de 8h à midi. La mesure pourra être prolongée en fonction de l’évolution de l’alerte. Même directive pour la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique avec une ouverture de 7h à 14h ce mardi. Pour l’Agglomération de La Rochelle, les horaires des déchetteries et des Centres de valorisation des déchets sont ouverts de 8h à 14h jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire.