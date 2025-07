Retour sur le lancement jeudi dernier à Surgères de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Aunis Sud. Pour rappel, cette opération sur cinq ans vise à lutter contre la précarité énergétique, à adapter des logements à la perte d’autonomie, à traiter l’habitat dégradé et à favoriser le logement des jeunes, grâce à un budget de plus de 9 millions d’euros financé par l’Agence nationale pour l’Amélioration de l’habitat et la Communauté de communes Aunis Sud. Sept communes du territoire sont pour l’heure associées à ce programme, dont la Ville de Surgères qui dispose d’une enveloppe globale de 123 000 euros pour aider les propriétaires du centre-ville, comme l’explique la maire Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/surgeres-opah.mp3 Pour en savoir plus, contacter la plateforme locale France rénov au 05 46 07 51 99 ou rendez-vous sur renov-info-service.fr