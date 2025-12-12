Opération coup de poing de la Coordination rurale de la Charente-Maritime dans la nuit de mercredi à jeudi. Le syndicat agricole s’est attaqué à plusieurs établissements de défense de l’environnement. Il s’en est pris au siège de l’Office français de la biodiversité à Courcoury, mais aussi à ceux de la Ligue de protection des oiseaux à Rochefort et de l’association Nature environnement 17 à Surgères en déposant des pneus, tas de terre, ballots de paille et cadavres d’animaux. La permanence du député écologiste Benoît Biteau à Rochefort a également été visée. Des actes de vandalisme et d’intimidation condamnés par la Confédération paysanne 17 qui défend un modèle agricole plus respectueux de l’environnement. Le préfet Brice Blondel a exprimé son soutien aux structures et personnes victimes de tels agissements.