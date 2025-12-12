Scène ouverte du 12/12/2025 avec Magali Ripoll. Figure emblématique de « N’oubliez pas les paroles » sur France 2, où elle officie en tant que choriste et musicienne depuis 2007, l’artiste participe à la nouvelle version d’Intervilles, apportant sa touche musicale et son énergie communicative à cette émission culte. Cette expérience lui a donné le goût de la présentation, et elle sera bientôt de retour aux commandes de « La Meilleure chorale de France » aux côtés de Laurent Luyat les vendredis 19 et 26 décembre 2025, sur France 3, à 21 h 05. Magali Ripoll rejoint également l’aventure de « L’Héritage Goldman 1 et 2 », une voix pétillante au service des classiques de Jean-Jacques Goldman. Elle sera en représentation à L’Acclameur de Niort (79) le samedi 14 novembre 2026, à 20h30.