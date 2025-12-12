Vive inquiétude à Tonnay-Charente après l’agression dont aurait été victime un élève de 6e du collège Joliot-Curie. Vendredi dernier, le jeune garçon aurait été « attrapé par le bras » à travers la grille du gymnase par un individu extérieur. Et un autre aurait tenté d’escalader la clôture. La police a été alertée, et une plainte a été déposée. Les premières vérifications ont été engagés sur place, assure la direction de l’établissement dans un mail adressé avant-hier aux parents d’élèves. Des patrouilles ont été déployées depuis aux abords du collège, et l’équipe éducative reste particulièrement vigilante. D’autant que des faits similaires, mais non avérés, auraient été observés ces derniers jours.

Oui, c’est en tous cas ce que prétend une mère de famille dans un message particulièrement inquiétant, publié en début de semaine sur les réseaux sociaux. Elle raconte que son fils a été agressé par « trois hommes en noir » vendredi dernier, en fin de matinée. L’un d’eux a attrapé l’enfant par le bras à travers la clôture et un autre a essayé d’escalader la grille. La police a été alertée et une plainte a été déposée. Dans son message, la mère de famille explique que ce qui est arrivé à son fils, qui a peur désormais de se rendre au collège, « n’est pas un cas isolé », évoquant des faits similaires survenus une semaine plus tôt et mardi dernier à l’encontre de deux collégiennes. Des faits qualifiés de « rumeurs » par la direction de l’établissement qui indique n’avoir reçu aucun autre signalement de cet ordre. Celle-ci indique, concernant l’agression du jeune garçon, que « l’équipe enseignante et la Vie scolaire ont immédiatement réagi, et que l’élève a été pleinement accompagné dès les premiers instants ». Et d’ajouter, je cite, : « La Police nationale a été prévenue sans délai, s’est rendue sur place et a engagé les premières vérifications ». Des prélèvements sont en cours d’analyse, selon le maire de Tonnay-Charente Éric Authiat, qui a été alerté de cette affaire et qui est en lien direct avec les forces de l’ordre. Depuis la révélation de ces faits, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des élèves au sein et aux abords du collège.