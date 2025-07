Le cirque Claudio Zavatta revient cet été à Marennes-Hiers-Brouage. Après avoir conquis le public l’an dernier, il s’installe de nouveau rue du Fief Roquet, en bordure de la route de l’île d’Oléron, l’un des axes les plus fréquentés et les plus touristiques de la Charente-Maritime. Trois semaines de représentations sont prévues. La première a lieu cet après-midi à 16h, avec pas mal de nouveautés cette année, un spectacle remanié et le retour de grands classiques incontournables, comme le souligne Vincent Justin, responsable de la communication :

Un spectacle de 2h, garanti sans animaux sauvages. Cinq représentations sont prévues par semaine. Rendez-vous jusqu’au 3 août. Le cirque Claudio Zavatta reprendra ensuite la route, direction Royan.