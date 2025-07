La collecte des textiles suspendue en Charente-Maritime. L’association Le Relais 17, basée à Surgères, informe qu’elle interrompt le ramassage des vêtements, chaussures et linge de maison en points d’apport volontaire à compter d’aujourd’hui. Principal prestataire en France de la collecte des textiles, elle dénonce l’arrêt des financements de l’éco-organisme Refashion qui refuse de distribuer les fonds issus de l’éco-contribution prélevé sur chaque vêtement vendu. Sans ce soutien, elle estime que plus de 3 000 emplois sont menacés dont 35% en insertion. Une vingtaine de ses salariés l’ont fait savoir ce matin, à l’occasion d’une action coup de poing devant le magasin Kiabi de Puilboreau, près de La Rochelle, où 10 tonnes de vêtements à recycler ont été déposés. Certaines collectivités ont appelé leurs administrés à ne plus déposer leurs textiles dans les bornes, et de les stocker chez eux.