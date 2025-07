La police nationale de la Charente-Maritime a lancé un appel à témoins hier, après l’accident mortel survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Rochefort. Peu avant 2h du matin, deux voitures sont entrées en collision sur le boulevard du Mille-pattes. Le bilan est dramatique : deux femmes de 18 et 50 ans sont décédées. Une femme de 72 ans a été grièvement blessée, ainsi qu’un jeune homme de 25 ans. Un homme de 76 ans a été plus légèrement touché. Et quatre personnes ont été très choquées. Une enquête a été ouverte. La brigade accident de Rochefort cherche à retrouver d’éventuels témoins. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat au 05 46 87 69 14.