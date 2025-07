On vous en parle depuis une semaine… Eau 17 relance cet été sa campagne de sensibilisation à la préservation de la ressource en Charente-Maritime « L’eau, on l’aime, on la préserve ». Alors que les vacances scolaires débutent ce soir, et que la population va doubler dans le département ces deux prochains mois, il est grand temps d’adopter les bons gestes pour économiser l’eau, surtout après ces périodes de canicule. Et chacun peut contribuer à faire campagne pour la préservation de l’eau, ressource précieuse et indispensable à la vie humaine, comme le souligne Hortense Bret, responsable du pôle Patrimoine et prospective au syndicat Eau 17 :

Tous les outils sont accessibles via le formulaire en ligne sur eau17.fr/demande-kit-communication. Hélène FM et Vog Radio sont partenaires de cette campagne de sensibilisation.