Évènement Hélène FM, Vog Radio et l’émission « Chut on écoute la télé ». La chanteuse, comédienne et désormais réalisatrice Lorie Pester est attendue ce dimanche en Charente-Maritime pour trois avant-premières exceptionnelles du téléfilm « Les Mystères des grottes du Régulus ». Un téléfilm tourné au printemps dernier à Rochefort, mais aussi à Meschers-sur-Gironde où se trouvent les grottes troglodytiques du Régulus. Trois séances sont prévues : à 10h30 à La Passerelle à Meschers, à 14h au cinéma Le Lido à Royan et à 17h30 à l’Apollo ciné 8 de Rochefort. Lorie sera accompagnée des deux acteurs principaux : Shemss Audat et Antoine Hamel.