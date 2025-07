Plus de 70 sapeurs-pompiers ont été mobilisés hier en début d’après-midi sur un feu de végétation à Saint-Denis-d’Oléron. L’incendie, qui s’est déclaré peu après 13h30 rue des Seulières, menaçait deux campings de la commune, mais il a pu être maîtrisé avant la propagation des flammes. Par précaution, les vacanciers ont été confinés. Ils ont pu regagner leur mobil-home en fin d’après-midi. Il n’y a pas eu de blessés. Cinq hectares de broussailles et d’herbes sèches ont brûlé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.