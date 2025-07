La sortie ce vendredi au cinéma du film « Jurassic world : Renaissance ». 7e opus de la saga, réalisé par Gareth Edwards, avec Scarlett Johansson et Jonathan Bailey. À cette occasion, le cinéma Le Lido à Royan propose une soirée spéciale mardi prochain, avec des jeux, des quiz et la projection du long-métrage, en partenariat avec Planet Exotica Royan. Le directeur Marc Jaegger, grand fan de la franchise, va jouer les dresseurs de raptors pour animer la soirée. On l’écoute :

Rendez-vous ce mardi 8 juillet, de 19h à 22h30, au cinéma Le Lido de Royan. Et puis autre gros évènement avec Planet Exotica, c’est la « Jurassic night » qui aura lieu le 31 juillet, en soirée, dans le parc. Marc Jaegger nous en dit plus :

Vous pouvez réserver dès à présent votre soirée sur planet-exotica.com.