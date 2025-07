Nouveau ce dimanche à La Tremblade. Cap arts, L’Écho 17, Ultra réseau et leurs partenaires organisent la première édition de la Fashion street. Un évènement gratuit qui va rassembler un défilé de mode, un spectacle de danse et un concert de rap.

Ce dimanche 6 juillet se déroulera la première édition de la Fashion Street sur le quai d’honneur de La Tremblade. Un évènement gratuit réunissant la mode et la culture urbaine. Les festivités débuteront à 17h avec un show de danse aérien signé Feelin’art, suivi d’un défilé de mode mettant à l’honneur des créatrices locales, mais aussi la ligne Uriel et la marque emblématique Bullrot wear. Puis de 19h à 23h, un concert urbain sera proposé, avec la découverte de talents locaux et la présence de nombreux invités tels que DJ LP, La barbe de Fort Boyard, ou encore l’acteur Dylan Benha. Un temps d’échange entre les invités et les spectateurs est également prévu.

Rendez-vous donc ce dimanche dès 17h au quai d’honneur du port de plaisance de La Tremblade pour la première édition de la Fashion street. Restauration sur place.