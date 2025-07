Scène ouverte du 04/07/25 avec Sweety & Mélo. Ce duo, basé à La Rochelle, est composé de Sally « Sweety » Wilkinson, une chanteuse d’origine anglaise, et de Patrick « Mélo » Waget, un guitariste et chanteur talentueux. Leur rencontre a été le fruit d’une passion commune pour le jazz, le folk et la musique brésilienne, des genres qui ont su les unir et les inspirer.