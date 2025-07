Eau 17 renforce l’opération « Mon camping s’engage ». Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la préservation de la ressource, le syndicat propose cet été aux campings volontaires de s’impliquer concrètement. Les hébergeurs de plein air signataires s’engagent à diffuser activement les messages de sensibilisation auprès de leurs vacanciers et de leurs salariés, à installer les outils de communication dans les espaces collectifs, et à partager des données de fréquentation pour permettre un suivi de l’impact. En contrepartie, Eau 17 accompagne les campings, leur fournit des kits adaptés et un appui personnalisé tout au long de la saison. Cette démarche vise à faire des campings des relais exemplaires et visibles de la préservation de la ressource en eau, comme le souligne Hortense Bret, responsable du pôle Patrimoine et prospective :

Les hébergeurs et acteurs du tourisme peuvent demander des outils de communication pour sensibiliser leurs clients dans les logements, campings ou hôtels, via le formulaire en ligne sur le site eau17.fr/demande-kit-communication. Dans une prochaine édition, Hortense Bret nous dira que tout à chacun peut contribuer activement à la promotion de cette campagne. Campagne dont Hélène FM et Vog Radio sont partenaires.