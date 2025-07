Nouvelle alerte aux baïnes en Charente-Maritime. Avec un risque maximal pour la journée de ce mercredi, et très élevé de 4/5 pour demain jeudi. Un appel à la vigilance a été lancé. Il est fortement déconseillé de se baigner en mer dans les zones non surveillées. Les plages sont marquées par des courants marins qui peuvent être dangereux. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient.