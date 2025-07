La première journée « Sécurité en mer » de la saison estivale 2025 en Charente-Maritime a eu lieu samedi dernier. Objectifs pour les forces de l’ordre : contrôler et sensibiliser les usagers occasionnels. Bilan : une dizaine d’infractions ont été relevées sur les 56 contrôles de bateaux de plaisance, 16 de véhicules nautiques à moteur et 2 de navires commerciaux, effectués au large de La Rochelle et des îles de Ré et d’Oléron. Elles sont liées principalement à la règlementation sur le matériel de sécurité et au non-respect de la limitation de vitesse à 5 nœuds dans la bande des 300 mètres. D’autres opérations de ce type seront menées cet été.