L’impact de la canicule sur la ressource en eau en Charente-Maritime. Alors que les températures restent élevées en journée et la nuit, le phénomène d’évaporation impacte les cours d’eau du département. Dans un contexte de réchauffement climatique, et alors que la population double à cette période de l’année, et que la consommation et la pression sur la ressource augmentent, il est important d’adopter les bons gestes pour économiser l’eau. C’est tout l’enjeu de la campagne de sensibilisation « L’eau, on l’aime, on la préserve » qui est relancée cet été par le syndicat Eau 17, afin de sensibiliser les habitants comme les touristes. C’est ce que nous dit la responsable du pôle Patrimoine et prospective Hortense Bret :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/eau-17-pression-estivale.mp3 Et dans une prochaine édition, Hortense Bret nous parlera de l’opération « Mon camping s’engage », qui propose aux campings volontaires de s’impliquer concrètement dans la campagne. Campagne dont Hélène FM et Vog Radio sont partenaires.