En ces temps de fortes chaleurs, il convient plus que jamais de consommer l’eau à bon escient. Pour s’hydrater et se rafraîchir bien sûr. C’est sans modération, surtout lorsque les organismes sont mis à rude épreuve comme aujourd’hui. Pour le reste, il existe des petits gestes simples à appliquer au quotidien afin de réaliser de grandes économies d’eau, et de préserver la ressource, mais aussi son budget. La liste figure dans la campagne de sensibilisation du syndicat Eau 17 « L’eau, on l’aime, on la préserve », qui est relancée cet été pour sensibiliser les habitants et les visiteurs de Charente-Maritime. Quelques exemples avec Hortense Bret, responsable du pôle Patrimoine et prospective au syndicat Eau 17 :

Et dans une prochaine édition, Hortense Bret nous parlera des enjeux collectifs pour la Charente-Maritime, notamment en ces périodes de fortes chaleurs.