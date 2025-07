En raison de ce nouvel épisode caniculaire, la Charente-Maritime est repassée en risque sévère pour les incendies et les feux de forêt. Hier, le préfet Brice Blondel a pris un arrêté pour limiter certaines activités agricoles. Cela concerne la récolte des grandes cultures, incluant les activités de battage et de pressage de la paille et du foin. Elles sont autorisées uniquement en début de journée avant 14h, et le soir après 19h.